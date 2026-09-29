Presidente da UEFA descarta imperadores no futebol depois da polémica com FIFA

Em julho, o dirigente ítalo-suíço promoveu, sem consulta prévia, um projeto para vender participações dos Campeonatos do Mundo a investidores privados através de uma nova empresa comercial, proposta na qual recuaria.







Ceferin, de 58 anos, foi reeleito por unanimidade em abril de 2023, no 47.º Congresso da UEFA, em Lisboa, e voltou a impor-se sem oposição.





“O futebol precisa de grandes líderes como você e, em nome dos mais de 900 clubes dos EFC, pedimos que se candidate novamente à presidência no próximo ano”, apelou o dirigente qatari, líder do bicampeão europeu Paris Saint-Germain e membro do Comité Executivo da UEFA.



Na AG dos EFC, o dirigente qatari propôs, ainda, uma nova organização para reunir os clubes de futebol de todo o mundo e mostrou-se satisfeito pela reaproximação dos espanhóis do Real Madrid, treinados pelo português José Mourinho e um dos envolvidos na criação da Superliga europeia.



“Chegou a hora de dizer 'basta'. O futebol não precisa de imperadores”, afirmou o dirigente esloveno, ao discursar na 33.ª Assembleia Geral (AG) dos Clubes de Futebol Europeus (EFC), em Copenhaga.Ceferin voltou a criticar a gestão da FIFA, numa altura que Gianni Infantino, presidente e único candidato assumido à liderança do órgão regulador do futebol mundial nas eleições de março de 2027, enfrenta crescente oposição., vincou Aleksander Ceferin.Sem mencionar Infantino, ausente da reunião magna dos EFC e representado pelo sueco Mattias Grafstrom, secretário-geral da FIFA, o esloveno comparou o homólogo da FIFA aApesar do recuo no projeto de comercialização dos Mundiais, as confederações da Europa (UEFA), da Ásia (AFC) e da América do Norte, Central e Caraíbas (CONCACAF) mantêm a pressão e exigem a saída de Gianni Infantino da FIFA, assim como diversas federações-membro.O advogado e antigo presidente da Associação de Futebol da Eslovénia (NZS) tem sido acompanhado por Al-Khelaifi nas críticas a Gianni Infantino, mas já descartou a possibilidade de se candidatar à liderança da FIFA.