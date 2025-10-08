Presidente da UEFA diz que Nuno Mendes é "talvez o melhor jogador da atualidade"

"Nuno Mendes é fantástico, talvez seja o melhor jogador da atualidade, mas a sua posição não é tão apreciada como a dos que marcam. Há João Neves, Vitinha, o meu central favorito, Rúben Dias, mas não queria dizer nomes, ainda me esqueço de alguém. É impressionante o que vocês (Portugal) fazem, não é só talento e trabalho duro, os outros também o fazem. Há qualquer coisa mais, espero descobrir antes de deixar a presidência da UEFA", declarou o esloveno.



O presidente do órgão que rege o futebol europeu foi um dos oradores em destaque na primeira edição do Portugal Football Summit, que decorre na Cidade do Futebol, em Oeiras, até sábado, e cuja abertura contou com a presença de figuras como o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Proença, anfitrião do evento, ou o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.



Aleksander Ceferin atribuiu ainda a Cristiano Ronaldo o estatuto de "maior promotor de Portugal do mundo" e realçou a sua grandeza como jogador, identificando-o como "um dos três grandes nomes do futebol de todos os tempos".



"Acho que é, de longe, o maior promotor de Portugal no mundo, nunca vi ninguém tão competitivo, ele não quer parar, quer continuar a competir. É impressionante o que conseguiu, acho que precisaríamos de duas horas de conversa para explicar tudo. Tenho um grande respeito por ele enquanto pessoa e futebolista, e também sabemos o que faz em ações solidárias, que não precisava de fazer e faz. É um dos três grandes nomes do futebol de todos os tempos", enalteceu Ceferin, que preside à UEFA desde 2016.



