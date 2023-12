Presidente do Ankaragücü e mais dois agressores detidos

“No seguimentos das declarações recolhidas pela Procuradoria-geral de Ancara-oeste, os suspeitos (…) foram detidos”, indicou o governante, um dia após o incidente que provocou indignação na Turquia e em todo o mundo do futebol.



De acordo com a agência DHA, citada pela France-Presse, os três homens foram conduzidos à prisão de Sincan, na periferia de Ancara.



Na segunda-feira, a Federação Turca de Futebol suspendeu “indefinidamente” a principal Liga do país e os restantes campeonatos, devido à agressão ao árbitro internacional Halil Umut Meler pelo presidente e pessoas ligadas ao Ankaragücü, clube no qual alinha o português Pedrinho.



A decisão do organismo federativo surgiu pouco depois de, após o empate com o Rizespor (1-1), o presidente do Ankaragücü, Faruk Koca, ter invadido o relvado e dado um soco no árbitro Umut Meler, que caiu e continuou a ser pontapeado na cara e cabeça por elementos ligados ao mesmo clube.