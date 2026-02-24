Presidente do Atlético de Madrid prevê muitos problemas após suspensão de Prestianni

“Particularmente, não é um problema nosso, mas é sim um problema no geral, porque esta sanção cria uma série de problemas importantes. Não digo que seja justa ou injusta, digo que vai criar muitíssimos problemas”, defendeu Enrique Cerezo.



Prestianni foi suspenso provisoriamente pela UEFA, no âmbito de inquérito disciplinar que ainda decorre sobre o alegado insulto racista ao jogador ‘blanco’ no jogo da primeira mão do ‘play-off’ de acesso aos ‘oitavos’ da Liga dos Campeões, e vai falhar o encontro da segunda mão com o Real Madrid na quarta-feira.



Há uma semana, na partida da primeira mão, que o Real Madrid venceu por 1-0, o avançado brasileiro terá sido alegadamente vítima de insultos racistas por parte de Prestianni, após ter marcado o único golo do jogo.



O árbitro francês François Letexier interrompeu o encontro e acionou o protocolo antirracismo, retomando a ação quase 10 minutos depois.



Depois do jogo, que decorreu no Estádio da Luz, o extremo do Benfica negou qualquer insulto racista a Vinícius Júnior, enquanto o internacional brasileiro e outros jogadores do Real confirmaram a ofensa por parte do argentino, que alegadamente terá chamado ‘mono’ (macaco) ao adversário.

