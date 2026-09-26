Presidente do Manchester City reafirma confiança na inocência do clube

“Após as notícias de sexta-feira, muitos de vocês devem ter passado a tarde a responder a perguntas e mensagens de amigos, familiares e colegas. Eu também. Isto é o que disse à minha família: o processo da Premier League ainda tem um longo caminho a percorrer, e a nossa confiança e intenção de provar a inocência do clube são tão fortes como quando tudo isto começou”, afirmou, numa carta publicada no sítio oficial do clube na internet.



A imprensa inglesa noticiou na sexta-feira que o Manchester City teria sido considerado responsável por 114 das 115 acusações apresentadas pela Premier League em fevereiro de 2023, relativas a alegadas infrações financeiras e de cooperação com a investigação, informação que não foi oficialmente confirmada pela Liga ou pela comissão responsável pelo processo.



O clube, que sempre rejeitou as acusações, reiterou na sexta-feira que o processo “continua em curso, com elementos importantes por finalizar” e está sujeito a “estrita confidencialidade”, mantendo a posição expressa num comunicado de fevereiro de 2023.



Na carta publicada hoje, Al Mubarak justificou a ausência de mais informações com o caráter confidencial do processo e a intenção do clube de respeitar o procedimento legal.



“Há tantas coisas que gostaria de poder partilhar convosco para vos ajudar a compreender por que razão estamos tão confiantes na nossa posição. Mas o caráter estritamente confidencial do processo legal e a nossa determinação em respeitá-lo significam que não posso fazê-lo neste momento”, afirmou.



O dirigente acrescentou que até a carta dirigida aos adeptos foi submetida a várias “revisões jurídicas” para garantir que respeitava as regras do processo, apelando à leitura dos comunicados divulgados pelo clube na sexta-feira e em fevereiro de 2023.



“Embora algumas pessoas se tenham apressado a tirar as suas próprias conclusões e haja tanto ruído à nossa volta, nada mudou. Já enfrentámos desafios juntos antes e prevalecemos. Continuam a existir muitos que querem minar o ímpeto do nosso clube. Não lhes daremos essa oportunidade”, sublinhou.



A Premier League apresentou em 2023 um total de 115 acusações contra o Manchester City, incluindo 80 alegadas infrações financeiras relacionadas com o período entre 2009 e 2018, e 35 acusações adicionais por alegada falta de cooperação durante a investigação.



No comunicado de fevereiro de 2023, o Manchester City afirmou estar “surpreendido” com as acusações e manifestou confiança numa comissão independente para analisar as provas apresentadas pelo clube.



O processo, que se prolonga há oito anos, continua assim sujeito a confidencialidade, enquanto o Manchester City mantém a intenção de demonstrar a sua inocência.



Al Mubarak terminou a carta apontando aos próximos compromissos da equipa, com a deslocação a Anfield dentro de duas semanas, para defrontar o Liverpool, e a receção ao Paris Saint-Germain, no Estádio Etihad, para a Liga dos Campeões.