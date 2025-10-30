Presidente do Palmeiras deixa mensagem a Abel. "Cinco anos de liderança e conquistas"

"Cabeça fria, coração quente... 5️ anos de liderança, entrega, conquistas e momentos inesquecíveis no #MaiorCampeãoDoBrasil do técnico com a passagem mais longeva da nossa história! Seguimos juntos, Patrão!", pode ler-se.

5️⃣ anos de liderança, entrega, conquistas e momentos inesquecíveis no #MaiorCampeãoDoBrasil do técnico com a passagem mais longeva da nossa história! Seguimos juntos, Patrão! 🇵🇹 pic.twitter.com/C0BfphmfPm — Leila Pereira (@leilapereiralp) October 30, 2025

Relação de respeito e confiança

A mensagem publicada nas redes sociais reforça esse vínculo e evidencia o reconhecimento do clube por um trabalho consistente e histórico.





O Palmeiras recebe, esta noite (00h30 hora de Lisboa) o LDU Quito numa tarefa hercúlea, pois precisará de recuperar de uma desvantagem de três golos para chegar à final da Libertadores.



Desde que chegou ao Palmeiras em 2020, Abel Ferreira conquistou tudo o que um treinador poderia desejar no futebol sul-americano. Sob seu comando, o clube ergueu duas Libertadores (2020 e 2021), dois Campeonatos Brasileiros (2022 e 2023), além de títulos da Copa do Brasil, Supercopa do Brasil e Paulistas.A relação entre Leila Pereira e Abel Ferreira é marcada por admiração mútua e respeito profissional. Mesmo diante de momentos de pressão e críticas, a dirigente sempre demonstrou confiança no treinador, destacando seu compromisso e liderança.