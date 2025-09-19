Prestianni e Tomás Pérez convocados para o Mundial sub-20

Os dois jogadores devem, assim, desfalcar Benfica e FC Porto, sendo que Prestianni tem sido opção, a sair do banco, na equipa principal dos ‘encarnados’ e Tomás Pérez tem jogado pela formação B, embora tenha estado lesionado.



Para Prestianni significa que o extremo falhará boa parte do início dos trabalhos com um novo treinador, depois de José Mourinho ter sido anunciado na quinta-feira como o novo líder do futebol das ‘águias’, substituindo Bruno Lage, despedido.



O Mundial de sub-20 decorrerá durante quase um mês, no Chile, e com a Argentina, que é recordista de títulos mundiais no escalão, com seis, a integrar o Grupo D, juntamente com Itália, Austrália e Cuba.