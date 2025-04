Primeiros da Bundesliga empatam

Após a 29.ª jornada, o Bayern tem 69 pontos e o campeão Leverkusen 66, sendo estes os emblemas que ainda lutam pelo título - o Eintracht Frankfurt é distante terceiro, com 48.



O português Raphaël Guerreiro foi um dos elementos mais ativos no empate do Bayern com o Dortmund (2-2), marcando o primeiro da formação bávara, aos 65 minutos, a passe de Thomas Müller. O outro golo da equipa da casa foi de Gnabry, aos 69, então a operar a reviravolta no marcador.



O Dortmund adiantou-se aos 48 minutos, através de Beier, e empatou aos 75, com o golo de Anton.



Guerreiro começou o jogo no banco, para entrar aos 54 minutos, dando outra dinâmica aos lances de ataque do Bayern. Quanto a João Palhinha, não chegou a ser chamado a jogo.



Na BayArena de Leverkusen não houve golos, apesar do domínio claro do Bayer, que é o campeão em título.



Diogo Leite foi titular no Union Berlin, equipa que segue em 13.º na competição, 12 pontos acima da linha de descida de divisão.



O Mainz atrasou-se na luta pelo terceiro lugar, perdendo por 2-0 no terreno do Hoffenheim, com ‘bis’ do croata Andrej Kramaric, aos minutos quatro e 32.



Com 46 pontos, o Mainz desperdiçou a ocasião de ultrapassar Eintracht Frankfurt (48) e Leipzig (48) e instalar-se no terceiro lugar.



Na luta pelo terceiro lugar aparece agora o Friburgo, que chega aos 45 pontos depois de ganhar em Mönchengladbach por 2-1.



Um autogolo de Gunter adiantou a equipa da casa, aos 14 minutos, para depois o Friburgo chegar à vitória, com os golos de Osterhage (16) e Manzambi (90).



Com vitórias por 2-1 para os visitantes terminaram Bochum-Augsburgo e Holstein Kiel-St. Pauli, resultados que tornam mais 'negro' o futuro de Bochum e Holstein, os dois últimos da tabela a sete e nove pontos da linha de manutenção.