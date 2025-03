Proença candidato ao Comité Executivo da UEFA

Em 31 de janeiro, o antigo líder máximo da FPF Fernando Gomes, que na quarta-feira foi eleito presidente do Comité Olímpico de Portugal (COP), tinha indicado Pedro Proença “como candidato em nome de Portugal”, antes de o ex-árbitro ter sido eleito seu sucessor.



A norueguesa Lise Klaveness é a única candidata para a vaga feminina no Comité Executivo, para um mandato de quatro anos.



Pedro Proença concorre com outros 11 candidatos às outras sete vagas, também para período de quatro anos.



Os outros candidatos são o italiano Gabriele Gravina, o único a recandidatar-se, a suíça Dominique Blanc, o polaco Cezary Kulesza, o croata Marijan Kustić, o finlandês Ari Lahti, o arménio Armen Melikbekyan, o neerlandês Frank Paauw, o estónio Aivar Pohlak, o liechtensteiniense Hugo Quaderer e o alemão Hans-Joachim Watzke (Alemanha).



Para os dois lugares de dois anos no Comité concorrem cinco dirigentes: Vadims Lasenko (Letónia), Rafael Louzán (Espanha), Andrii Shevchenko (Ucrânia), Bjorn Vassallo (Malta) e Moshe Zuares (Israel).



Já para uma posição no Conselho da FIFA durante quatro anos, a belga Pascale Van Damme é a única candidata feminina, pelo que ficará com o cargo, com Razvan Burleanu (Roménia), Georgios Koumas (Chipre), Bernd Neuendorf (Alemanha) e Dejan Savicevic (Montenegro) a serem reeleitos nos quatro cargos.



O congresso na capital da Sérvia terá início às 8h30 em Lisboa e terminará pelas 12h00, seguido de conferência de imprensa com o Presidente da UEFA, o esloveno Aleksander Ceferin.