Proença elogia árbitra Catarina Campos

“Deixo aqui uma palavra de elogio ao trabalho da Catarina Campos e à sua equipa. É um orgulho imenso para um país como Portugal, a Catarina Campos elevou bem alto a bandeira de Portugal. Todos os portugueses têm de se sentir orgulhosos. O futebol português faz-se desta comunidade toda", enalteceu o dirigente, que esteve presente em Basileia, onde Catarina Campos foi a árbitra principal do desafio da segunda jornada, que terminou com o triunfo das alemãs por 2-1.



Depois de ter sido nomeada quarta árbitra para o jogo de abertura do torneio, entre Islândia e Finlândia (0-1), do Grupo A, a primeira portuguesa presente na fase final de um Europeu feminino chefiou terça-feira a equipa de arbitragem no St. Jacob-Park.



Segundo o comunicado divulgado pela FPF, Pedro Proença fez-se acompanhar do presidente do Conselho de Arbitragem, Luciano Gonçalves, e do diretor da FPF Rui Caeiro, cumprimentado pessoalmente Catarina Campos, as assistentes Vanessa Gomes e Andreia Sousa e ainda Tiago Martins, que foi o assistente do videoárbitro (VAR).



O líder máximo do organismo e antigo árbitro acrescentou que o “futebol português é verdadeiramente uma fábrica de talento”, mas alertou para a necessidade de “continuar a dar este apoio” a pensar no “crescimento das jovens jogadoras, das jovens árbitras e das jovens treinadoras”.



Por fim, deixou claro que a “arbitragem tem de ter um papel fundamental no plano de desenvolvimento do futebol nacional”.



“É um esteio importantíssimo. Por parte do executivo e por parte do Conselho de Arbitragem vamos criar condições, aquilo que vamos implementar na nova época é verdadeiramente disruptivo. Parabéns ao Conselho de Arbitragem pelo trabalho e audácia para criar um momento de rutura. Com calma e tranquilidade, o futuro do futebol português passa também pelo aumento da qualidade da arbitragem nacional", concluiu.



Na sexta-feira, Portugal defronta a Bélgica, a partir das 20h00 em Lisboa, para a derradeira jornada do Grupo B, em Sion, onde presidente da FPF irá estar presente.