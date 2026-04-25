PSG alarga avanço na Liga francesa para seis pontos

O segundo classificado comprometeu claramente a sua candidatura ao título, ao empatar na sexta-feira em Brest (3-3), sendo que continua em atraso o Lens-PSG, reagendado para 13 de maio.



Com o foco na Liga dos Campeões, os parisienses pouparam vários titulares e deram oportunidade a outros, como o português Gonçalo Ramos, que começou o jogo no centro do ataque - não foi nada feliz, viu dois cartões amarelos (10 e 74 minutos) e acabou expulso, por acumulação, a um quarto de hora do fim.



Vitinha continua lesionado, enquanto João Neves entrou ao intervalo e Nuno Mendes aos 72 minutos, já com a vitória definida.



O intervalo foi atingido com 2-0 para o PSG, após golos do coreano Kang-In Lee, logo aos sete minutos, e de Mayulu, aos 39. Depois, marcou ainda o brasileiro Lucas Beraldo, aos 52.



Mais cedo, o Lyon, treinado pelo português Paulo Fonseca, venceu o Auxerre, por 3-2, subindo, provisoriamente, ao terceiro lugar, à frente do Lille.



Com 31 jogos disputados, e mais um do que o Lille, que está a três pontos, o Lyon chega aos 57 pontos, em campeonato claramente dominado por Paris Saint-Germain (69) e Lens (63).