PSG anuncia saída do argentino Lionel Messi

"Depois de duas épocas na capital, a aventura entre Leo Messi e o Paris Saint-Germain termina no final da época de 2022/23. O clube agradece calorosamente ao vencedor por sete vezes da Bola de Ouro, e da Supertaça e de duas Ligas de campeão de França", refere o clube francês em comunicado.

Après deux saisons passées dans la capitale, l’aventure entre Leo Messi et le Paris Saint-Germain prendra fin au terme de l’exercice 2022-23.



Le Club souhaite, avec une émotion certaine, beaucoup d’autres succès à Leo pour la suite de sa carrière. #MerciMessi 🔴🔵 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) June 3, 2023

A informação é avançada no dia em que termina a Ligue 1 e já depois de na quinta-feira o treinador ter indicado que seria uma despedida para Messi, embora o clube, em declarações à AFP, ainda tenha desmentido Galtier, dizendo que se expressou mal.

No comunicado de hoje, com o título "Leo, obrigado" [Leo, Merci, no original], o Paris Saint-Germain recorda a história recente de Messi, lembrando que `La Pulga` se estreou em 29 de agosto de 2021 pelo clube, deixando 74 jogos depois uma marca, também, em França.

"Depois de se coroar campeão de França no seu primeiro ano, o número 30 levou para casa a conceituada Bola de Ouro, da France Football, a sétima de uma carreira imensa", acrescenta o comunicado do emblema gaulês.

Na mesma nota, Messi também agradece as duas épocas em Paris, bem como o presidente do clube, Nasser Al-Khelaïfi.

"Quero agradecer ao clube, à cidade de Paris e às pessoas por estes dois anos. Desejo-vos o melhor para o futuro", disse o argentino.

Na sua mensagem, Nasser Al-Khelaïfi não só agradeceu ao jogador, mas disse que ver o argentino a "inspirar os mais novos" foi uma verdadeira satisfação e que o contributo que teve para o clube e para o campeonato não pode ser subestimado.

O Paris Saint-Germain foi o único clube de Messi enquanto sénior e profissional depois de 20 anos de ligação ao FC Barcelona.

O futuro daquele que é por muitos considerado o melhor futebolista do mundo permanece ainda uma incógnita, com a imprensa a admitir vários cenários, desde uma ida para a Arábia Saudita, onde se encontra Cristiano Ronaldo, um regresso a Barcelona ou até uma experiência nos Estados Unidos.

