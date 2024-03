PSG apura-se para as "meias" da Taça de França

A equipa da capital abriu o marcador aos 14 minutos, por Kylian Mbappé, na pequena área, após uma assistência de Fabián Ruiz, que seria o autor do segundo ao minuto 33, na sequência de um tremendo erro do guarda-redes polaco Marcin Bulka, que permitiu que Ousmane Dembélé lhe "roubasse" a bola e a endossasse para o médio espanhol empurrar para a baliza.A perder por dois golos numa eliminatória decidida em 90 minutos, o Nice reagiu de imediato e, quatro minutos volvidos, aos 37, reduziu para 2-1, desta vez com a defesa parisiense a "meter água", ao permitir que o avançado camaronês Jeremie Boga driblasse quatro adversários na área e proporcionasse um ressalto para o seu colega Gaetan Laborde finalizar com um remate cruzado.Na segunda parte, o central brasileiro do PSG Lucas Beraldo fez o 3-1, aos 60 minutos, a finalizar um cruzamento para a área e colocou o PSG com o caminho aberto para as meias-finais da Taça de França.O central luso Danilo Pereira viu o início da partida do banco, mas acabaria por ser lançado no jogo aos 83 minutos, a substituir Lucas Beraldo.O PSG conquistou assim uma vaga nas meias-finais da Taça, nas quais vai defrontar o Rennes, em casa, no dia 3 de abril, enquanto o Lyon irá receber o Valenciennes, da Liga 2 (segundo escalão), no dia 2 de abril, eliminatórias decididas numa só mão.