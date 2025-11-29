PSG com liderança em risco

Com este desaire à 14.ª jornada, os parisienses continuam com 30 pontos e podem ser ultrapassados ainda hoje pelo Marselha, que tem 28 e recebe o Toulouse.



Igualmente com 28 pontos, o Lens também pode subir ao comando caso vença no domingo no campo do Angers.



O resultado ainda é mais surpreendente já que o Mónaco, agora sexto com 23 pontos, vinha de três derrotas seguidas na Ligue 1.



Vitinha e João Neves foram titulares, enquanto o Gonçalo Ramos foi lançado já perto do final no PSG, numa encontro que ficou decidido com um golo do japonês Minamino, aos 68 minutos.



O Mónaco ficou reduzido a 10 unidades aos 80 minutos, por expulsão do defesa alemão Thilo Kehrer, antigo jogador dos parisienses.

