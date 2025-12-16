PSG condenado a pagar 61 milhões de euros a Mbappé

Um mês após a audiência, a decisão judicial deste tribunal parisience foi unânime e o emblema francês foi condenado a pagar 55 milhões de euros, assim como o valor relativo às férias. O processo opunha jogador e antigo clube, onde em causa estavam os pagamentos em falta dos meses entre abril e junho de 2024.



À saída do tribunal, os advogados do jogador confirmaram que a execução da sentença é imediata, mesmo que o clube campeão europeu recorra da decisão: “O futebol não é uma zona de ilegalidade. Espero que o PSG cumpra”.



Até ao momento, todos os pedidos de recurso do Paris Saint-Germain foram negados, num conflito com várias centenas de milhões de euros em jogo.



Kylian Mbappé reclamava 263 milhões de euros ao clube francês e a reclassificação dos contratos a termo certo para um contrato sem termo, mas o pedido foi rejeitado.



Do valor exigido por Mbappé, o tribunal ordenou já o clube a pagar 61 milhões de euros, mas o jogador exigia também 44,6 milhões pelo despedimento sem justa causa, duas parcelas de 37,5 milhões de euros por assédio moral e trabalho não declarado e 19 milhões de euros pela execução desleal do contrato de trabalho.



Por sua vez, o PSG, clube que o jogador representou entre 2017 e 2024 antes de se mudar para Madrid, pedia 440 milhões de euros ao avançado por quebra de contrato.



O caso remonta a 2023, quando Mbappé decidiu não prolongar o contrato com o PSG, que terminava no verão de 2024. O clube alega que o jogador escondeu esta decisão ao longo de 11 meses e considera ter ficado lesado em vários milhões de euros, que poderia ter recebido numa futura transferência.



Não havendo provas de um acordo verbal de renúncia a qualquer pagamento, o PSG está obrigado a pagar, de imediato, o valor decidido em tribunal.