PSG contrata guarda-redes Lucas Chevalier ao Lille

“Sou um miúdo a realizar um sonho. Desde criança que ambiciono jogar ao mais alto nível. Agradeço ao presidente Nasser Al-Khelaïfi, a Luís Campos, ao treinador Luis Enrique e a toda a estrutura que me trouxe ao PSG. Defenderei esta camisola com amor e ambição", disse o atleta de 23 anos, aos meios do clube.



Chevalier vai competir pela baliza com o italiano Gianluigi Donnarumma, há vários anos dono do lugar no atual campeão da Europa e que poderá deixar os praienses neste defeso.



Internacional francês nas camadas jovens, Lucas Chevalier realizou assumiu a baliza do Lille nas últimas três épocas, após uma temporada emprestado ao Valenciennes, tendo sido já convocado para a seleção principal dos ‘blues’.



Já o PSG destacou o “excelente jogo com os pés” daquele que consideram ser “um dos melhores especialistas do campeonato e dos guarda-redes mais promissores da Europa".



"Lucas é um dos melhores guarda-redes da França e Europa. É um reforço fantástico para o nosso projeto de longo prazo, centrado no coletivo", elogiou o presidente, Nasser Al-Khelaïfi.



O gaulês vai encontrar no PSG os portugueses Vitinha, Nuno Mendes, João Neves e Gonçalo Ramos.