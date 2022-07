PSG contrata internacional francês Nordi Mukiele ao Leipzig

O central, de 24 anos, que pode atuar como lateral, ingressa no campeão gaulês a troco de uma verba não divulgada, embora os meios de comunicação social indiquem que a equipa da capital francesa investiu cerca de 12 milhões de euros.



Nordi Mukiele disputou 146 partidas com as 'cores' da equipa germânica, tendo marcado 10 golos e feito 11 assistências em quatro temporadas.



No Paris Saint-Germain, Mukiele vai partilhar o balneário com os internacionais lusos Nuno Mendes, Danilo Pereira e Vítor Ferreira.