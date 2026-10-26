Futebol Internacional
PSG derrota Lyon, de Paulo Fonseca, e isola-se na liderança da Liga francesa
O Paris Saint-Germain isolou-se hoje na liderança na Liga francesa de futebol, ao bater em casa o Lyon (2-0), comandado por Paulo Fonseca, no encontro de encerramento da oitava jornada.
Inicialmente agendado para domingo, o desafio que fechou a ronda oito foi adiado para hoje, por motivos de segurança pública e policiamento, com o desfecho a 'sorrir' aos parisienses, que agora lideram a Ligue 1, com 17 pontos, contra os 16 do Rennes (segundo posicionado) e 15 do Lille (terceiro) e Mónaco (quarto).
No Parque dos Príncipes, o 'nulo' persistiu durante os primeiros 45 minutos, com o marcador a mexer após o regresso dos balneários e para os anfitriões.
Os suplentes Senny Mayulu e Mika Godts, aos 72 e 84 minutos, respetivamente, foram os autores dos golos do PSG, que contou com Vitinha e João Neves entre os titulares e somou o oitavo triunfo seguido para todas as competições.
O conjunto orientado por Paulo Fonseca segue na quinta posição, com os mesmos 14 pontos do sexto Paris FC.
No Parque dos Príncipes, o 'nulo' persistiu durante os primeiros 45 minutos, com o marcador a mexer após o regresso dos balneários e para os anfitriões.
Os suplentes Senny Mayulu e Mika Godts, aos 72 e 84 minutos, respetivamente, foram os autores dos golos do PSG, que contou com Vitinha e João Neves entre os titulares e somou o oitavo triunfo seguido para todas as competições.
O conjunto orientado por Paulo Fonseca segue na quinta posição, com os mesmos 14 pontos do sexto Paris FC.