PSG derrotado em casa pelo Lyon





(Com Lusa))

Irrequieto na ala esquerda do ataque, o extremo internacional pela seleção portuguesa sub-21 isolou Endrick para o remate que ‘inaugurou o marcador’, aos seis minutos, e inverteu os ‘papéis’ com o brasileiro aos 18, ao ser servido para um contra-ataque que finalizou com um remate rasteiro, fora do alcance de Safonov, aos 18.O atacante formado no Sporting, de 21 anos, somou o terceiro golo e a sétima assistência do campeonato no Parque dos Príncipes, num jogo em que os anfitriões tentaram reagir, mas Gonçalo Ramos, um dos portugueses titulares nos parisienses, a par de Vitinha, falhou um penálti, ao atirar para defesa de Greif, aos 33 minutos.Apesar de sofrer um golo na reta final do desafio, num remate em arco de Kvaratskhelia, aos 90+4 minutos, o Lyon subiu ao terceiro lugar e ganhou terreno na ‘batalha’ pela última vaga de acesso direto à Liga dos Campeões, com os mesmos 54 pontos do quarto classificado, Lille, mais um do que o quinto, Rennes, e mais dois do que o sexto, Marselha.Já o Paris Saint-Germain manteve a liderança, com 63 pontos em 28 jogos, mais um ponto do que o mais direto perseguidor, o Lens, que contabiliza 62 em 29 partidas, estando o jogo em atraso entre os adversários diretos agendado para 13 de maio, na semana que antecede a derradeira jornada do campeonato.O Rennes, que ocupa a quinta posição, venceu hoje no terreno do Estrasburgo, oitavo da tabela, com 43 pontos, por 3-0, com golos de Lepaul, aos 20 minutos, de Embolo, aos 50, e de Al-Tamari, aos 52, enquanto o Mónaco, outra equipa envolvida na luta europeia, empatou na receção ao Auxerre (2-2).A lutar pela permanência, visto que ocupa o 16.º lugar, com 25 pontos, o Auxerre construiu uma vantagem de dois golos, após marcar por Danois, aos 11 minutos, e por Sinayoko, aos 33, mas os monegascos reagiram e igualaram por Fati, aos 56, e Balogun, de penálti, aos 59, ocupando o sétimo posto, com 50 pontos.Já o Paris FC, 10.º classificado, com 38 pontos, averbou a segunda vitória consecutiva, no reduto do Metz, por 3-1, e sentenciou a descida da equipa do nordeste de França, que está no 18.º e último lugar, com 15 pontos, a 14 do Nice, primeira equipa acima das posições de despromoção, quando já só restam 12 pontos em disputa.Os parisienses marcaram por Gory, aos 21 minutos, por Otávio, ex-Famalicão e ex-FC Porto, aos 69, e por Kebbal, aos 89, enquanto o Metz apontou o ‘tento de honra’ por Kvilitaia, aos 31.Num duelo da Bretanha, o ‘aflito’ Nantes, que é 17.º e penúltimo, com 20 pontos em 29 jogos, adiantou-se cedo em casa, por Mohamed, aos nove minutos, mas o Brest, que é 12.º, com 37 pontos em 29 desafios, fixou o 1-1 aos 90+5, por Chardonnet.