PSG e Atlético de Madrid selam passagem às meias-finais

No entanto, o Atlético respondeu ainda na primeira parte por intermédio de Ademola Lookman, voltando a colocar-se em vantagem no agregado.

(Foto:Albert Gea - Reuters)

Num jogo de nervos, o Liverpool tentou de tudo para dar a volta à eliminatória, chegando a ter um penálti assinalado a seu favor aos 64 minutos, que acabaria por ser revertido pelo VAR.A eficácia francesa sentenciou a partida aos 73 minutos, quando Ousmane Dembélé finalizou com classe. O PSG ainda ampliaria para 2-0 perto do fim, fechando um resultado agregado de 4-0 que não deixa margem para dúvidas sobre a superioridade parisiense nesta eliminatória.Em Madrid, o confronto entre Atlético de Madrid e Barcelona foi o grande destaque da noite. O Barcelona entrou determinado e marcou cedo por Lamine Yamal, com Ferran Torres a ampliar pouco depois, igualando rapidamente a eliminatória.O momento de maior tensão ocorreu aos 80 minutos, quando Eric García do Barcelona viu o cartão vermelho direto por falta sobre Sorloth, deixando os catalães em inferioridade numérica num momento crucial.Mesmo com 10 jogadores, o Barça pressionou e Ronald Araújo teve uma oportunidade de ouro nos descontos, mas o cabeceamento saiu por cima. O apito final confirmou a festa "colchonera".