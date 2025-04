PSG e Barcelona seguem para as meias finais da Liga dos Campeões

Depois de terem goleado os alemães por 4-0 na primeira mão, os catalães foram a Dortmund perder por 3-1, assegurando a primeira presença nas ‘meias’ desde 2018/19, sendo que na próxima ronda vão defrontar Inter Milão ou Bayern Munique.







Na visita a Birmingham, os parisienses foram derrotados pelo Aston Villa por 3-2, mas seguem em frente, face ao triunfo por 3-1 alcançado em casa, na semana passada. Os franceses estão pela segunda época seguida nas meias-finais, aguardando agora pelo adversário que sairá do duelo entre o Real Madrid, detentor do troféu, e o Arsenal.



Na quarta-feira, os campeões europeus, que perderam por 3-0 na primeira mão, recebem os ‘gunners’, enquanto o Inter defenderá em casa a vantagem de 2-1 sobre o Bayern, com ambos os encontros a iniciarem-se às 20:00 (hora em Lisboa).