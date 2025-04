PSG e FC Barcelona em vantagem na "milionária"

Se os catalães praticamente sentenciaram a eliminatória com os alemães, com uma goleada caseira por 4-0, os parisienses, talvez inebriados com a conquista do 13.º título de campeão francês, tiveram de dar a volta ao tento dos ingleses para vencerem na capital gaulesa por 3-1.



Ainda à procura de acrescentar ao seu museu a primeira ‘orelhuda’, o recém-consagrado tetracampeão gaulês entrou no Parque dos Príncipes com Nuno Mendes, Vitinha e João Neves no ‘onze’, perante um oponente que tem emergido como a principal surpresa da competição, mais de quatro décadas depois de ter erguido o troféu (1982).



No reencontro com o clube que conduziu ao título francês de 2017/18, o treinador Unai Emery foi contido a festejar o golo inaugural de Morgan Rogers, aos 35 minutos, parecendo adivinhar que o poderio do PSG viria ao de cima pouco depois, aos 39, quando Désiré Doué deixou Emiliano Martínez ‘pregado’ ao relvado.



O golo do mais recente internacional francês ficou na retina, mas o segundo do PSG não lhe ficou atrás, da autoria do georgiano Kvaratskhelia, que construiu individualmente a reviravolta, aos 49 minutos, antes de o lateral luso Nuno Mendes se infiltrar na área inglesa, aos 90+3, e dar algum conforto para a deslocação a Birmingham, onde os ingleses não perdem há mais de cinco meses, desde o final de outubro.



Com ‘bilhete’ quase garantido para as meias-finais, a que não chega desde 2018/19, o FC Barcelona protagonizou com o Borussia Dortmund um duelo entre os ‘carrascos’ de Benfica e Sporting nesta edição – os catalães eliminaram as ‘águias’ nos oitavos de final, enquanto os germânicos deixaram para trás os ‘leões’ no play-off.



O brasileiro Raphinha voltou a mostrar por que é, provavelmente, o jogador brasileiro em melhor forma nesta fase final da temporada e não só abriu o marcador na primeira parte, aos 25 minutos, como ainda ofereceu dois tentos no segundo tempo.



O melhor marcador da prova, agora com 11 golos, assistiu Robert Lewandowski, aos 49 minutos, e o jovem Lamine Yamal, aos 77. Pelo meio, aos 66, o avançado polaco ainda ‘bisou’ diante do emblema no qual se começou a celebrizar como um dos maiores goleadores da Europa, entre 2010 e 2014.



A não ser que haja uma ‘hecatombe’ na próxima semana, em Dortmund, os ‘blaugrana’ ficam à espera de Inter Milão ou Bayern Munique nas meias-finais (os italianos adiantaram-se na primeira mão, por 2-1), enquanto PSG ou Aston Villa terão pela frente Arsenal ou Real Madrid, sendo que os ‘gunners’ surpreenderam o multicampeão europeu no primeiro duelo, por 3-0, em Londres.