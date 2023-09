PSG empata a zero na deslocação ao terreno do Clermont

Os internacionais portugueses Danilo Pereira, Vitinha (ambos titulares) e Gonçalo Ramos (entrou aos 64 minutos) participaram no encontro da sétima jornada da Ligue 1, mas, apesar do domínio dos parisienses, faltou a eficácia na finalização e o nulo persistiu até ao final do encontro.



Com o empate, o PSG soma agora 12, seguindo no segundo posto da tabela classificativa, com menos um ponto do que o líder Brest, e corre o risco de ser ultrapassado por Nice, Mónaco e Reims.



Já o Clermont, penúltimo classificado com apenas dois pontos em sete jogos (dois empates e cinco derrotas), pode cair para o último lugar, uma vez que o lanterna-vermelha Lyon só joga no domingo, com o Reims (fora).