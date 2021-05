PSG empata e deixa o Lille mais perto do título em França

Com o empate fora, o conjunto de Paris atrasou-se na perseguição ao Lille, e soma agora 76 pontos no segundo lugar, menos três que o primeiro, quando faltam duas jornadas para o fim. O médio internacional português ex-FC Porto, Danilo Pereira, foi titular durante os 90 minutos pelo PSG.



Já o Rennes recuperou um ponto na luta por um lugar europeu, continuando no sétimo lugar, mas agora com 55 pontos, menos um que o Marsella, que é quinto, em lugar de acesso às competições europeias.



No encontro que encerrou a 36.ª jornada, apesar do domínio evidente na primeira parte para os parisienses, o golo chegou apenas nos descontos antes do intervalo, após falta de Aguerd sobre Layvin Kurzawa, apenas descortinada com recurso ao vídeoárbitro. Na conversão da grande penalidade, o atacante brasileiro Neymar, que renovou recentemente com os parisienses até 2025, abriu o marcador.



A segunda parte foi completamente diferente, com o Rennes a colecionar várias oportunidades de golo e a chegar ao empate aos 70 minutos, por Guirassy, após canto.



Aos 88 minutos Kimpembe, do PSG, foi expulso com vermelho direto e a equipa da casa esteve perto de consumar a reviravolta.