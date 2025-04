PSG está na final da Taça de França

Frente ao "todo-poderoso" Paris-Saint Germain, o quinto classificado do segundo escalão teve uma entrada fulgurante, adiantando-se no marcador logo aos sete minutos, através de Vincent Sasso, um velho conhecido do futebol português, com passagens por Sporting de Braga, BSAD, Boavista e Beira-Mar.O Dunquerque, com o português Diogo Queirós no "onze", ampliou a surpresa, com o saudita Muhannad Al Saad a aparecer entre a defesa dos parisienses para fazer o 2-0, aos 27 minutos.Mas o tricampeão francês em título reduziu mesmo antes do intervalo, por intermédio de Ousmane Dembélé, que foi assistido pelo marroquino Achraf Hakimi.No início da segunda parte, já depois de Gonçalo Ramos se juntar aos titulares Vitinha, João Neves e Nuno Mendes, o PSG chegou mesmo ao empate: desta vez, Dembélé assistiu para o capitão Marquinhos marcar, aos 48.A resistência do Dunquerque durou 62 minutos, mas não resistiu ao golo do jovem Desire Doue, que galvanizou o detentor do troféu, agora confiante na gestão do jogo das meias-finais.Dembélé haveria de "bisar" já nos descontos, mais concretamente aos 90+4, confirmando que os parisienses vão lutar pelo 16.º cetro na Taça de França, competição na qual são recordistas.