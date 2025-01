PSG ganha e mantém liderança folgada na liga francesa

O ala francês Ousmane Dembelé marcou os dois golos do PSG, na primeira meia hora, aos 13 e 23 minutos, o segundo deles na execução de um penálti, e o destino do jogo parecia traçado.No entanto, o PSG relaxou sobre a vantagem e o Saint-Étienne teve o mérito de nunca ter "deitado a toalha ao chão", chegando mesmo a reentrar na discussão do resultado a partir do minuto 64, altura em que o avançado georgiano Zuriko Davitashvili reduziu para 2-1.Os outros dois portugueses do PSG, João Neves e Vitinha iniciaram o jogo no banco de suplentes, mas o primeiro não chegou a ser utilizado e o segundo foi lançado em campo aos 71 minutos, a render o médio Senny Mayulu, de apenas 18 anos.Com esta vitória, o PSG mantém os sete pontos de vantagem na liderança, somando 43, seguido do Marselha, com 36, do Mónaco, com 31, do Nice, com 30, e do Lille, com 29.