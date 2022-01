PSG ganha para a Taça de França com "hat-trick" de Mbappé

O PSG apresentou-se no jogo de forma aplicada, com o onze escolhido por Mauricio Pochettino a fazer bem esquecer as várias ausências por positivos ao SARS-CoV2, como foi o caso de Lionel Messi, Danilo Pereira, Juan Bernat, Sergio Rico e Nathan Bitumazala, que estão em isolamento.No primeiro jogo do ano, e a cinco dias do embate com o Lyon, o PSG acabou por optar por uma equipa experimental, preservando no banco Angel di Maria, Marquinhos, Mauro Icardi, Keylor Navas e Leandro Paredes.Em contrapartida, os jovens Edouard Michut e Xavi Simons tiveram ocasião para brilhar e Georginio Wijnaldum foi adaptado à ala esquerda.

Único português em campo, Nuno Mendes fez a assistência para o golo de Kimpembe, que se entrou com a braçadeira de capitão.