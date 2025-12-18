PSG iguala marca de Barcelona e Bayern Munique no topo do futebol mundial

A Taça Intercontinental, disputada entre os detentores dos troféus da Liga dos Campeões e da Libertadores, teve vencedor europeu.



Para fechar as contas deste ano, o Paris Saint-Germain bateu o Flamengo por 2-1 no desempate em grandes penalidades, numa tarde de sonho para o guarda-redes Safonov, e chegou aos seis títulos em 2025.



Só o Barcelona de Pep Guardiola e o Bayern Munique, sob o comando técnico de Hansi Flick, tinham chegado a estes números, mas sem nenhum português nos plantéis.



Em 2009, o Barcelona conquistou o triplete, vencendo La Liga, Taça do Rei e Liga dos Campeões. A estes troféus somou as Supertaças espanhola e europeia e o antigo Mundial de Clubes.



Já em 2020, o Bayern dominou o futebol europeu e mundial, goleando o Barcelona por 8-2 (agg) nos dois jogos das meias-finais da Liga dos Campeões, disputados em Lisboa. A taça da prova milionária foi finalmente erguida após bater o PSG na final, por 1-0.



Na Alemanha, os bávaros venceram Bundesliga, Taça da Alemanha e Supertaça, para além da Supertaça europeia e a antiga versão do Mundial de Clubes, disputado apenas entre o campeão da Champions e da Libertadores.



À nova conquista, o PSG somou os anteriores troféus da liga francesa, Taça de França, Supertaça francesa, disputada logo no início do ano, Liga dos Campeões e Supertaça europeia.



Esta poderia ter sido, no entanto, a sétima conquista de 2025 para o PSG repleto de portugueses. Considerado verdadeiramente imparável, o emblema francês apenas saiu derrotado na final do novo mundial de clubes, em julho, frente ao Chelsea.