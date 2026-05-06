PSG marca encontro com Arsenal na final da Champions

Os golos da partida foram apontados por Ousmane Dembélé para o PSG e por Harry Kane para a turma alemã.





Depois de já ter vencido na primeira mão, por 5-4, o PSG cedo adiantou-se no marcador, quando Dembélé, num lance de contra-ataque, marcou logo aos três minutos, conseguindo depois suster a reação germânica até perto do final, não valendo aos bávaros o golo tardio do inglês Harry Kane, aos 90+4.





O PSG mostrou maturidade competitiva ao gerir a vantagem fora de casa, mantendo a sua identidade ofensiva, mas com maior equilíbrio defensivo. Já o Bayern pagou caro pela instabilidade na primeira mão, apesar da reação tardia em Munique com o golo nos descontos.







Esta eliminatória ficará marcada pelo elevado número de golos e pelo estilo ofensivo das duas equipas.



O primeiro jogo, com nove golos, já tinha sido descrito como “histórico” e “caótico” no melhor sentido do futebol.



Na final, agendada para 30 de maio, na Puskás Arena de Budapeste, o PSG vai medir forças com os ingleses do Arsenal, que, na terça-feira, eliminaram os espanhóis do Atlético de Madrid.









