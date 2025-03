PSG passeia em França

Com Nuno Mendes, João Neves e Gonçalo Ramos no ‘onze’ e Vitinha a sair no banco, os parisienses chegaram à goleada em menos de 40 minutos, com golos de Bradley Barcola (seis), do brasileiro Marquinhos (22), Ousmane Dembélé (28) e Désiré Doué (37).



A pensar no encontro de quarta-feira, frente ao Liverpool, da primeira mão dos oitavos de final, o treinador dos parisienses, Luis Enrique, deu descanso a alguns dos jogadores mais utilizados, nada que pudesse pôr em causa o quinto triunfo consecutivo e a continuação da invencibilidade, mesmo que o canadiano Jonathan David (80 minutos) tivesse reduzido.



O PSG tem agora 62 pontos, mais 16 do que Marselha, que apenas joga no domingo com o Nantes, e Nice, hoje vitorioso em casa do Saint-Étienne, por 3-1, um duo que tem mais três pontos do que o Mónaco e cinco em relação ao Lille.



O neerlandês Pablo Rosario (10 minutos) colocou os visitantes em vantagem, antes de o belga Lucas Stassin (32) empatar, com Mickaël Nadé (52), na própria baliza, e o costa-marfinense Evann Guessand (69) a garantirem o triunfo do Nice.



O Saint-Étienne caiu para 17.º e penúltimo, com 19 pontos, sendo ultrapassado pelo Le Havre, com 20 e que conseguiu uma importante vitória na luta pela manutenção, ao bater o Lens (oitavo), por 4-3, ficando, provisoriamente, a dois pontos do Reims, primeira equipa em zona de manutenção.



A jogar em casa, o marroquino Neil El Aynaoui (03 minutos), de penálti, e Rubén Aguilar (19) colocaram o Lens a vencer por 2-0, mas o senegalês Issa Soumaré (28) e o veterano ganês André Ayew (33) empataram antes do intervalo.



Florian Sotoca (48) recolocou o Lens em vantagem, mas o guadalupense Josué Casimir (62) refez a igualdade, antes de, aos 90+1, de penálti, o egípcio Ahmed Hassan, que começou a época no Rio Ave, dar o triunfo ao Le Havre.