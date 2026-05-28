PSG procura ser bicampeão europeu em Budapeste

Mantendo a estrutura do ano passado, quando se sagrou pela primeira vez campeã europeia ao vencer o Inter Milão por 5-0 em Munique, a formação de Luis Enrique atinge a terceira final da sua história, depois de ter chegado pela primeira vez ao jogo decisivo na edição de 2019/20, no Estádio da Luz, onde perdeu por 1-0 frente ao Bayern de Munique.



O PSG construiu uma época marcada pelo domínio interno e pela eficácia europeia.



Na Liga francesa, guiado pelo atual vencedor da Bola de Ouro, Ousmane Dembélé, e com um quarteto português - Vitinha, João Neves, Nuno Mendes e Gonçalo Ramos - o clube parisiense assegurou o quinto título consecutivo, o décimo nas últimas 12 temporadas.



A caminhada na Europa começou antes da ‘Champions’, com a conquista inédita da Supertaça Europeia, frente ao Tottenham, por 4-3 nas grandes penalidades, após 2-2 prolongamento.



No entanto, a fase de liga da prova milionária revelou um PSG irregular, que terminou no 11.º lugar e foi obrigado a disputar o play-off de acesso aos oitavos de final.



Ainda assim, a equipa chega à final com o Arsenal tendo o melhor ataque da competição, com 44 golos marcados, um registo que sustenta a ambição parisiense de renovar o título europeu, apesar dos 22 golos sofridos.



Em Paris, no Parque dos Príncipes, a estreia foi demolidora, com um 4-0 à Atalanta, em setembro, antes da derrota por 2-1 em Camp Nou frente ao FC Barcelona.



Seguiu-se uma das exibições mais impressionantes da época europeia, com um triunfo por 7-2 na Alemanha frente ao Leverkusen.



Em novembro, o Bayern Munique venceu em Paris por 2-1, mas o PSG respondeu com um 5-3 vibrante diante do Tottenham.



O nulo em Bilbau com o Athletic antecedeu a derrota por 2-1 no Estádio José Alvalade frente ao Sporting, fechando a fase de liga com um empate 1-1 frente ao Newcastle.



No play-off, o PSG ultrapassou o Mónaco com um agregado de 5-4, após vencer por 3-2 no Principado e empatar 2-2 em casa.



A partir daí, a equipa entrou numa espiral de autoridade competitiva: nos ‘oitavos’, goleou o Chelsea por 5-2 em Paris e 3-0 em Londres; nos ‘quartos’, venceu o Liverpool por 2-0 nas duas mãos; e nas meias-finais protagonizou uma das eliminatórias mais épicas da competição, derrotando o Bayern por 5-4 em Paris e segurando um 1-1 em Munique.



William Pacho, Nuno Mendes, Vitinha e Warren Zaïre-Emery foram utilizados nos 16 encontros do PSG na Liga dos Campeões.



Já avançado georgiano Khvicha Kvaratskhelia destacou-se como melhor marcador, com 10 golos, seguido de Vitinha, autor de seis.



Com 16 jogos disputados — 10 vitórias, quatro empates e apenas duas derrotas — o PSG chega à final com estatuto de melhor ataque da prova e a ambição de conquistar o segundo título europeu consecutivo.



Na Hungria, os comandados por Luis Enrique vão encontrar um Arsenal que apresenta o sexto melhor ataque da competição, com 29 golos e que regressa à final 20 anos depois. A equipa de Londres teve a sua melhor campanha em 2005/06, quando chegou à final em que foi derrotada pelo FC Barcelona por 2-1.



O duelo entre PSG e Arsenal disputa-se sábado, às 20:00, na Puskas Arena, em Budapeste, e terá arbitragem do alemão Daniel Siebert.



