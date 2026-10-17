PSG recorre às estrelas para dar a volta ao Estrasburgo, de Hugo Oliveira

Com este resultado na sétima jornada, o PSG, que contou com João Neves de início, igualou, à condição, o Mónaco na liderança do campeonato, com 14 pontos, embora o rival só jogue domingo, visitando o Lorient.



O Estrasburgo, que sofreu a terceira derrota consecutiva, é 12.º, com sete pontos, mas ainda pode perder posições nesta ronda.



Com Dário Essugo e Fábio Balde no 'onze' inicial, o Estrasburgo marcou aos 17 minutos, com um remate do médio norte-americano Giovanni Reyna.



Vitinha, Nuno Mendes, Dembelé, Hakimi e Doué foram as 'estrelas' que entraram entre os 53 e 63 minutos, e aos 73 o VAR alertou para um penálti a favorecer os parisienses, mas Dembelé falhou, atirando ao lado.



Desmarcado por Vitinha, Dembelé, o melhor jogador do mundo em 2025, compensou a falha aos 77 com cruzamento na direita para a área, onde surgiu o ucraniano Ilya Zabarnyi, sozinho, a limitar-se a encostar para o empate.



Aos 85 minutos, o mesmo Dembelé apanhou uma bola solta já dentro da área, evitou um adversário e rematou para o fundo as redes, consumando a reviravolta.



Aos 90+3, numa jogada de ataque que também passou pelo avançado, acabou concluída, já na área, com remate de Doué, que sentenciou o triunfo do PSG.



Ainda hoje, disputam-se o Lille-Brest e o Troyes-Lens.



