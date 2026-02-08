PSG regressa ao comando





(Com Lusa)

Com João Neves, Nuno Mendes e Vitinha no ‘onze’, e Gonçalo Ramos a entrar aos 75 para o lugar de Ousmane Dembélé, foi precisamente o Bola de Ouro de 2025 que mais se destacou no encontro, com um 'bis' na primeira parte, aos 12 e aos 37, o primeiro após assistência de Nuno Mendes.No segundo tempo da partida da 21.ª jornada, aos 64 minutos, um autogolo do defesa argentino Facundo Medina ampliou a vantagem do tetracampeão gaulês para três golos e o georgiano Khvicha Kvaratskhelia, a passe de Dembélé, e o sul-coreano Kang-In Lee, aos 66 e 74 minutos, respetivamente, fixaram a goleada.Aos 70 minutos, o sempre 'escaldante' clássico do futebol francês esteve interrompido durante breves momentos, devido aos cânticos ofensivos e discriminatórios entoados no Parque dos Príncipes pelos adeptos mais radicais do Paris Saint-Germain, que também exibiram faixas com ofensas contra o adversário.Com a vitória, o Paris Saint-Germain segurou o primeiro lugar na Ligue 1, com 51 pontos, mais dois do que o Lens, que na véspera tinha batido em casa o Rennes (3-1).Já o Marselha segue no quarto posto, com 39, menos três do que o Lyon, de Paulo Fonseca, que no sábado derrotou o Nantes (1-0).Nos outros jogos do dia em França, nota para a derrota imposta ao Estrasburgo, sétimo com 30 pontos, pelo Le Havre, 13.º com 23, por 2-1, com o jovem médio Rafael Luís (emprestado pelo Benfica) a ficar no banco dos visitantes.O Angers, nono com 29, venceu o Toulouse, oitavo com 30, por 1-0, com um golo solitário e tardio de Lilian Raolisoa, aos 89 minutos, e os duelos Nice-Mónaco e Auxerre-Paris FC terminaram ambos empatados 0-0.