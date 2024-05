PSG vence e afasta Nice da luta pela "Champions"

O jovem avançado Bradley Barcola, titular no ataque dos parisienses ao lado do português Gonçalo Ramos, inaugurou o marcador aos 18 minutos, e, apenas cinco minutos depois, assistiu o defesa Yoram Zague, uma das várias caras novas no "onze" dos tricampeões franceses.



Com Vitinha também na equipa titular, mas com Danilo no banco e Nuno Mendes de fora dos convocados, o PSG viu a formação da casa reduzir aos 32 minutos, por Mohamed-Ali Cho, mas segurou vantagem até ao final, garantindo a vitória e somando agora 73 pontos, mais nove do que o Mónaco, que já tem o segundo posto assegurado.



Por seu turno, o Nice é o quinto classificado, com 54 pontos, tendo ficado já afastado da luta pela terceira posição, que dá acesso direto à fase de grupos da Liga dos Campeões, e também da quarta, que qualifica para as pré-eliminatórias da prova milionária.



Na última jornada, o último lugar do pódio será, assim, disputado pelo Lille, de Paulo Fonseca, e pelo surpreendente Brest, ambos com 58 pontos, sendo que a formação comandada pelo técnico luso vai receber precisamente o Nice, no domingo.