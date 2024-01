PSG vence Lens e consolida liderança do campeonato francês

O Lens, com o português David Costa a titular, teve uma grande oportunidade para marcar, mas o polaco Przemyslaw Frankowski falhou uma grande penalidade aos seis minutos.



O PSG adiantou-se aos 30 minutos, por Bradley Barcola, antes de Jonathan Gradit ser expulso aos 45+2 e deixar o Lens com 10 jogadores, com Kylian Mbappe (89) a confirmar o triunfo dos parisienses, que tiveram Danilo e Vitinha a titulares e Gonçalo Ramos como suplente não utilizado.



Com este triunfo, o PSG ficou ainda mais isolado no comando da Liga francesa, 43 pontos, mais oito do que o Nice, derrotado no domingo em casa do Rennes (2-0), enquanto o Lens é oitavo, com 26.



Após três vitórias consecutivas, o Lyon, com Anthony Lopes na baliza, voltou a perder, em casa do Le Havre, por 3-1, e perdeu a oportunidade de deixar os lugares de despromoção.