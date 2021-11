PSG vira resultado em estreia de Sergio Ramos, mas perde Neymar por lesão

A partida, que decorreu debaixo de muita chuva e neve, marcou a estreia do defesa-central Sergio Ramos, contratado há algum tempo e que esteve afastado por lesão, mas a formação parisiense pode ter perdido o avançado brasileiro Neymar, que saiu aos 87 minutos, lesionado no joelho esquerdo.



Depois de um início dominador do PSG, o Saint-Etienne acabou por assentar o jogo e até se adiantou no marcador aos 23 minutos, atraves de Denis Bouanga, que recargou vitoriosamente um remate de Kolodziejczak, defendido inicialmente por Gianluigi Donnarumma.



Os parisienses reagiram e chegaram ao intervalo já em igualdade, com um golo de Marquinhos, aos 45+2, que correspondeu de cabeça a um livre apontado por Messi, numa falta que determinou a expulsão de Timothée Kolodziejczak, por o árbitro ter consideradoque Mbappé estaria em posição privilegiada para marcar quando foi travado.



Apesar de se encontrar com mais um em campo, o PSG sentiu muitas dificuldades para se adiantar, tendo o segundo tento apenas surgido aos 79 minutos, através de Di Maria, novamente a passe de Messi, jogador que fez uma terceira assistência aos 90+1, quando serviu Marquinhos, que assim 'bisou' na partida.



Com este triunfo, o PSG reforça a liderança do campeonato, agora com 40 pontos, mais 14 do que o Nice, segundo, e o Rennes, terceiro e que ainda está a disputar seu encontro da ronda.