PSG volta às vitórias na Liga francesa com `bis` de Hakimi

Depois do surpreendente empate frente ao Estrasburgo na última ronda, o tetracampeão gaulês entrou decidido a voltar aos triunfos nesta nona ronda da Ligue 1, e Hakimi foi decisivo, ao 'bisar' no espaço de 10 minutos na primeira parte, primeiro aos 29 e depois aos 39.



Désiré Doué selou a vitória da formação de Luis Enrique aos 90+6, permitindo que o PSG assumisse novamente o primeiro lugar do campeonato, ainda que à 'condição', com 20 pontos, aguardando pelo desempenho do Marselha - que foi derrotado na quarta-feira em Lisboa pelo Sporting (2-1) na Liga dos Campeões - e que joga ainda hoje na casa do Lens.



Vitinha figurou no 'onze' inicial do PSG e Gonçalo Ramos foi lançado em campo aos 79 minutos, enquanto Nuno Mendes foi 'poupado' e ficou no banco de suplentes, ao passo que João Neves continua fora por lesão.