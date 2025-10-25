Futebol Internacional
PSG volta às vitórias na Liga francesa com `bis` de Hakimi
O Paris Saint-Germain (PSG) bateu hoje fora o Brest (3-0), regressando provisoriamente à liderança da Liga francesa de futebol, com o marroquino Achraf Hakimi a marcar dois golos, o primeiro após assistência do internacional português Vitinha.
Depois do surpreendente empate frente ao Estrasburgo na última ronda, o tetracampeão gaulês entrou decidido a voltar aos triunfos nesta nona ronda da Ligue 1, e Hakimi foi decisivo, ao 'bisar' no espaço de 10 minutos na primeira parte, primeiro aos 29 e depois aos 39.
Désiré Doué selou a vitória da formação de Luis Enrique aos 90+6, permitindo que o PSG assumisse novamente o primeiro lugar do campeonato, ainda que à 'condição', com 20 pontos, aguardando pelo desempenho do Marselha - que foi derrotado na quarta-feira em Lisboa pelo Sporting (2-1) na Liga dos Campeões - e que joga ainda hoje na casa do Lens.
Vitinha figurou no 'onze' inicial do PSG e Gonçalo Ramos foi lançado em campo aos 79 minutos, enquanto Nuno Mendes foi 'poupado' e ficou no banco de suplentes, ao passo que João Neves continua fora por lesão.
