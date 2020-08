PSG vs Bayern Munique: Final da Champions em Lisboa

Final da Champions: PSG - Bayern Munique em direto na Antena 1 para seguir aqui com o relato de Nuno Matos, comentários de José Nunes, Vítor Martins e Manuel Queiroz, e ainda a reportagem de Paula Véran.





Esta fase insólita da Champions levou a UEFA a decidir concluir a Liga dos Campeões numa "final a oito", com quartos de final, meias-finais e final a serem disputadas a apenas uma mão. Luz e Alvalade foram os palcos escolhidos para a decisão europeia de clubes, sem público nas bancadas.



Paris Saint-Germain e Bayern de Munique compõem esta final inédita, com os franceses a concretizarem um sonho antigo de chegar à final da Champions. Os germânicos são mais experientes e contam já com onze presenças em finais no seu historial.



Depois do massacre sobre o Barcelona por 8-2, a equipa germânica é naturalmente favorita a vencer este jogo. No entanto, o PSG conta com algumas "estrelas" capazes de tomar decisões importantes no relvado do estádio da Luz. Neymar, Dí Maria e Mbappé têm feito estragos nas defesas adversárias e querem fazer o mesmo a Manuel Neuer, na baliza do Bayern.



Lewandowski também pode impor a sua presença, sempre eficaz, numa final que se espera que seja, sobretudo, de futebol talentoso.



Encontro marcado para o Estádio da Luz, a partir das 20h00.







Este confronto Bayern Munique vs PSG, em Lisboa, é o culminar de uma etapa final da Liga dos Campeões disputada numa "final a oito". O jogo do Estádio da Luz é o 11.º encontro decisivo de uma prova europeia de futebol a realizar-se em Portugal.