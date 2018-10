PSV, Ajax e Feyenoord fazem proposta inovadora

RTP Comentários 09 Out, 2018, 17:43 | Futebol Internacional

De acordo com o meio de comunicação holandês, a ideia é que haja maior capacidade financeira dos restantes adversários para dar maior competitividade ao futebol na Holanda. Uma proposta inovadora que será discutida em Assembleia-geral e que se tiver parecer positivo, pode entrar em vigor já a partir da próxima época.



O ADSportwereld fez as contas à participação de PSV Eindhoven e Ajax na liga milionária e chegou à conclusão que pelo menos duas vitórias e um empate dariam uma verba a rondar os dez milhões de euros para as restantes equipas da Eredivisie.



Esta é uma proposta que tem causado um pouco de sensação pela Europa e os três maiores emblemas da Liga holandesa têm apenas uma contrapartida: que deixem de existir relvados sintéticos no principal escalão de futebol da Holanda.