PSV Eindhoven sagra-se tricampeão neerlandês de futebol

Com cinco jornadas por disputar, a formação comandada por Peter Bosz soma 71 pontos, contra 54 do Feyenoord, segundo classificado, pelo que assegurou matematicamente o ‘tri’, repetindo 2023/24 e 2024/25, sendo o campeão mais precoce.



No sábado, o PSV tinha ficado muito perto do título, ao vencer por 4-3 na receção ao Utrecht, após ter estado a perder por 2-0 e ter visto os forasteiros fazer o 3-3 aos 82 minutos. O golo do triunfo foi apontado pelo marroquino Couhaib Driouech, aos 90+4.



Depois de 29 jornadas, o conjunto de Eindhoven soma 23 vitórias, dois empates e quatro derrotas, com 82 golos marcados, incluindo 14 do marroquino Ismael Saibari, 13 de Guus Til e 10 do norte-americano Ricardo Pepi, e 40 sofridos.



No ranking dos campeões neerlandeses, o PSV Eindhoven segue no segundo lugar, com 27 títulos, a nove do líder Ajax, que não conquista a prova desde 2021/22. O Feyenoord é o terceiro da tabela, com 16, o derradeiro em 2022/23.