PSV Eindhoven termina a vencer e sagra-se bicampeão neerlandês de futebol

À entrada para a última jornada, a formação de Eindhoven, comandada por Peter Bosz, tinha tudo nas ‘mãos’ para revalidar o título, depois de um final de temporada desastroso do Ajax, que perdeu a liderança na penúltima jornada.



Em Roterdão, o PSV chegou à vitória, e ao título, com golos de Ivan Perisic, aos 27 minutos, Luuk de Jong, aos 58, e Tilman, aos 84, num jogo em que o Sparta ainda assustou, quando fez o empate, aos 52, por Zechiel.



O Ajax foi ‘abatido’ na reta final do campeonato, depois de um comprometedor empate nos descontos em casa do Groningen (2-2, aos 90+9) na ronda anterior e que o fez perder a liderança, numa fase em que vinha de duas derrotas e um empate.



Nesta última jornada, a equipa de Amesterdão venceu em casa o Twente, por 2-0, mas estava dependente de uma escorregadela do PSV, o que não aconteceu e deixou a equipa a um ponto de diferença do campeão.



A Liga dos Países Baixos foi conquistada por 36 vezes pelo Ajax, enquanto o PSV Eindhoven passa a somar 26 títulos.