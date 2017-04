PSV vence Ajax em jogo que esteve interrompido devido a bomba de fumo

Lusa 23 Abr, 2017, 21:28 | Futebol Internacional

A partida, resolvida com um golo de livre direto de Jurgen Locadia, aos 25 minutos, foi suspensa durante vários minutos pelo árbitro, Kevin Blom, logo aos cinco minutos, devido a uma nuvem densa de fumo negro ter surgido sobre todo o estádio, causada pela "detonação de uma bomba de fumo", apontou a estação televisiva NOS.



Segundo a agência noticiosa holandesa ANP, um homem de 35 anos foi detido pelas autoridades por suspeitas de ter detonado a bomba de fumo.



A mesma fonte adiantou ainda que dez adeptos, quatro seguranças e um 'steward' foram ainda tratados depois de sofrerem de problemas respiratórios ou nos olhos devido ao fumo.



Com a vitória sobre o rival, o PSV, terceiro classificado com 72 e já sem aspirações de chegar ao título, prejudicou as hipóteses do Ajax, segundo com 75, sendo que o líder, o Feyenoord, tem 79 depois de hoje vencer no terreno do Vitesse (2-0), estando a uma vitória de ser campeão a duas jornadas do fim do campeonato.