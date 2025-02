PSV vence Feyenoord e segue para as meias-finais da Taça dos Países Baixos

Em Eindhoven, o conjunto treinado por Peter Bosz chegou ao intervalo em vantagem, com um golo do extremo belga Johan Bakayoko, aos oito minutos, e sentenciou o triunfo no segundo tempo, através do médio Guus Til, aos 68.



O Feyenoord, detentor do troféu e o segundo clube que mais vezes conquistou a prova (14), apenas atrás do Ajax (20), fica pelo caminho na Taça neerlandesa, enquanto o PSV segue em frente na competição que conquistou em 11 ocasiões, as mais recentes em 2021/22 e 2022/23, sendo que na edição anterior tinha caído nos oitavos de final, precisamente diante da formação de Roterdão.



PSV e Heracles são as equipas já asseguradas nas ‘meias’, ficando por definir os outros dois semifinalistas, que sairão dos duelos Go Ahead Eagles-Noordwijk, hoje, e AZ Alkmaar-Quick Boys, na quinta-feira.



A final da Taça dos Países Baixos está agendada para 21 de abril, no Estádio De Kuip, em Roterdão.