Pyramids, de Jaime Pacheco, empata em jogo da Liga dos campeões africanos

O Pyramids, do treinador português Jaime Pacheco, empatou hoje sem golos na visita aos sul-africanos do Mamelodi Sundowns, em jogo da terceira jornada do grupo A da Liga dos Campeões africanos de futebol.

O nulo no jogo disputado no Estádio Loftus Versfeld, em Pretória, deixa o grupo A da competição com as quatro equipas igualadas em pontos, todas com quatro em três jornadas, faltando disputar outras três.



Além de Pyramids e Mamelodi Sundowns, o grupo A conta ainda com o TP Mazembe, da República Democrática do Congo, e com o ASJ Nouadhibou, da Mauritânia, apurando-se para os quartos de final os dois primeiros classificados.



Na próxima jornada, a equipa egípcia de Jaime Pacheco recebe o Mamelodi Sundowns, em jogo agendado para 19 de dezembro.