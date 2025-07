Qansah troca Liverpool pelo Bayer Leverkusen

De acordo com a imprensa inglesa e alemã, a transferência do central custará ao Leverkusen uma verba na ordem dos 40 milhões de euros (incluindo 10 milhões de euros em variáveis), que o tornará o jogador mais caro de sempre do Leverkusen.



A imprensa diz ainda que existe uma opção de recompra do Liverpool, na ordem dos 60 milhões de euros, que poderá ser acionada a partir de 2027.



O central, de 22 anos, jogou desde sempre nos "reds", emblema em que fez toda a formação até chegar aos seniores em 2023/24, uma época depois de ter estado emprestado ao Bristol e quando jogava na equipa de sub-21 do Liverpool.



Na última época, o defesa central participou em 22 jogos da equipa de Arne Slot, 13 dos quais a titular, e na anterior, de estreia e ainda com Jürgen Klopp, foi utilizado 33 vezes, 27 como titular.