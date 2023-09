A seleção de futebol do Qatar, treinada pelo português Carlos Queiroz, perdeu hoje por 1-2 com o Quénia, enquanto o Bahrain, comandando pelo luso Hélio Sousa, foi derrotado em casa pelo Kuwait, por 3-1, em jogos de preparação.

Joseph Okumo adiantou o Kuwait aos 20 minutos, mas os comandados de Queiroz responderam aos 34 e restabeleceram a igualdade, graças a um golo de Al Haydos. Porém, quase no final do encontro (90+1), Amos Nondi voltou a marcar para os visitantes, dando a vitória ao Quénia.



No duelo entre Bahrain e Kuwait, Ahmed Al Dhefiri fez um 'hat-trick' (05, 54 e 62 minutos), e o melhor que a formação liderada por Hélio Sousa conseguiu foi reduzir aos 71 minutos.