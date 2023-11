Quagliarela termina carreira

O avançado internacional italiano Fabio Quagliarella, atualmente sem clube, comunicou hoje a sua retirada do futebol, aos 40 anos e por estar com “uma condição física inaceitável” para jogar.

“Retiro-me, estou obrigado a fazê-lo. Sou um agente livre, mas estou numa condição física inaceitável para entrar em campo. Terei muito tempo para pensar em qual será agora o meu caminho”, disse o avançado à Sky Sports de Itália.



Quagliarella jogou pela última vez com a Sampdoria, na última época, culminando sete épocas e meia ao serviço do emblema de Génova, desde 2015/16, inicialmente por empréstimo do Torino, apesar de uma primeira passagem em 2006/07.



O avançado desvinculou-se da equipa com a descida na última época à Série B, efetuando o último jogo em Nápoles, a sua cidade, e diante de adeptos que lhe prestaram uma ruidosa ovação, depois de também ele ter sido jogador dos napolitanos, entre 2009 e 2010.



Durante a sua carreira, conquistou três campeonatos e duas Supertaças de Itália, todos os troféus ao serviço da Juventus, cujas cores vestiu entre 2010/11 e 2013/14, ao longo de quatro temporadas.



Num percurso que incluiu ainda passagens pela Fiorentina, Chieti, Torino, Ascoli, Udinese e seleção de Itália, com 28 internacionalizações, o avançado despede-se com um total de 242 golos marcados.