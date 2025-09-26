Quito defronta Palmeiras nas `meias` da Libertadores

A equipa equatoriana enfrentará na próxima fase do torneio o Palmeiras, que ontem eliminou o River Plate.



No jogo desta quinta-feira no estádio Morumbi, o Liga de Quito mostrou-se bem entrincheirado desde o início, resistiu ao ataque do São Paulo, pelo menos, durante a primeira meia hora de jogo e começou a mostrar os dentes sempre que podia em contra-ataques.



Foi precisamente numa dessas jogadas que conseguiu o golo que abriu o marcador, aos 41 minutos, quando o veloz colombiano Jeison Medina ganhou espaço ao defesa Alan Franco e rematou rasteiro, colocando a bola junto ao poste esquerdo da baliza defendida por Rafael.



Sabendo que o 0-1 acabava com as possibilidades de classificação depois da derrota há uma semana por 2-0 na capital do Equador, o São Paulo entrou no segundo tempo com outra vontade para reverter o resultado e até chegou a comemorar o golo por duas vezes. No primeiro, foi marcado fora-de-jogo a Luciano e no segundo o árbitro apitou uma falta ao mesmo atacante numa colisão com o guarda-redes Valle.



O São Paulo tentou virar o jogo várias vezes, sempre de forma demasiado previsível e sem a contundência necessária.

