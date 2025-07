Quito empresta Juanse Rodriguez ao Tondela

Em comunicado de imprensa, a SAD do Tondela anunciou que o empréstimo é "válido até ao final da época 2025/26", num acordo que "inclui uma opção de compra”.



Juanse Rodriguez é internacional sub-20 pela seleção equatoriana, com os tondelenses a definirem-no como "um dos jovens talentos a emergir no seu país, tendo agora a sua primeira experiência na Europa”.



O médio já está ao serviço do treinador Ivo Vieira e junta-se, assim, ao plantel do Tondela que conta com outros cinco reforços para a próxima época: Christian Marques, Brayan Medina, Joe Hodge, Xabi Huarte e Afonso Rodrigues.