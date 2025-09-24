Racing Club é o primeiro semifinalista da Taça Libertadores

Em Avellaneda, na segunda mão dos quartos de final, um golo de Santiago Solari, já aos 82 minutos, selou o triunfo dos anfitriões, vencedores da Libertadores no longínquo ano de 1967.



Na primeira mão, em Buenos Aires, o Racing Club também tinha vencido por 1-0, então com um tento de Adrian Martínez, apontado aos 53 minutos, 10 depois da expulsão de Lisandro Magallan, que deixou o Velez com menos uma unidade.



O conjunto argentino conhecerá o adversário nas meias-finais na quinta-feira, depois de os também argentinos do Estudiantes receberem os brasileiros do Flamengo, que venceram no Maracanã por 2-1.



A final da edição 2025 da Taça Libertadores está marcada para 29 de novembro, no Estádio Monumental, em Lima, no Peru.